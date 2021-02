Polícia Civil do Rio Grande do Norte recebe 141 novos coletes balísticos

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), está entregando 141 novos coletes balísticos para a Polícia Civil.

Os equipamentos de proteção foram recebidos pela delegada-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva, em ato que aconteceu na sexta-feira (19) no Centro de Convenções de Natal.

O evento contou com a presença da governadora Fátima Bezerra, do titular da SESED, coronel Francisco Araújo Silva, e do secretário adjunto, delegado Osmir Monte.

“Nós temos olhado para as Forças de Segurança do nosso Estado por entendermos o importante papel que eles exercem para defender a população da violência e da criminalidade. Só para a Polícia Civil, no percurso de nosso Governo, já propomos mudanças na Lei Orgânica da Polícia Civil, reestruturação das carreiras dos policiais e abrimos, depois de 12 anos, o concurso público para mais de 300 vagas para agentes e escrivães, com o objetivo de ampliar e renovar os seus quadros. Esse é um compromisso nosso com a categoria e também com o povo potiguar, porque dando melhores condições de trabalho, nós estamos atingindo diretamente, nossa população, na garantia de mais segurança e de mais dignidade a todos”, destacou a governadora.

Os coletes que a Polícia Civil potiguar está recebendo foram doados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), órgão do Ministério da Justiça e da Segurança pública (MJSP), e serão distribuídos entre as delegacias da capital e do interior do estado.

“Estes equipamentos são vitais para garantir a integridade física dos policiais durante as ações de combate à criminalidade. Coletes salvam vidas”, destacou o coronel Araújo.

“Os coletes balísticos serão de grande importância para a atividade dos policiais civis, já que é um material essencial e de uso diário, precisando de constante renovação para garantir a eficácia na proteção do policial e, assim, permitir que ele exerça de forma adequada sua missão de investigar e combater a criminalidade”, acrescentou a delegada Ana Cláudia.

Em 2020, a Polícia Civil foi contemplada com:

- 20 metralhadoras SMT 40 (recebidas no final de 2019 e incorporadas à carga patrimonial em jan/2020);

- 1 carabina 5.56;

- 1 Fuzil 7.62;

- 23.000 munições calibre .40;

- 14 coletes balísticos;

- 1.371 algemas;

- 11 escudos balísticos;

- 10 capacetes balísticos;

- 150 coletes balísticos.

VIATURAS

Nesta semana, o governo concluiu a entrega de 38 novas caminhonetes S10 para a Polícia Militar. As viaturas renovam parte da frota, uma vez que substituem antigos automóveis modelo Gol.

As caminhonetes foram distribuídas entre batalhões e companhias da capital e do interior do estado. Destaque para a Companhia Independente de Patrulhamento Rural (CIOPAR), que recebeu quatro veículos.