Os bairros Planalto 13 de Maio, Bom Jesus e Inocoop do Alto do São Manoel estão com o abastecimento de água suspenso.

Os bairros são atendidos pelo poço 24, que, segundo informou a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), apresentou problemas mecânicos.

A Caern informou que já está trabalhando na manutenção do equipamento e a previsão é que o conserto seja concluído até o fim da tarde desta terça-feira (23) quando a distribuição de água será retomada.

Ainda de acordo com a Companhia, o prazo para que todos os imóveis estejam plenamente abastecidos, no entanto, é até o fim da tarde da quinta-feira (25).