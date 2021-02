Secretaria vai realizar simulações de tráfego próximo ao Nogueirão

Serão duas simulações, nos dias 24 de fevereiro e 3 de março, na Av. João da Escóssia, com o objetivo de melhorar a mobilidade na via, uma vez que o número de acidentes na região é bastante preocupante. “Nós vamos ter que modificar algumas rotas cotidianas do cidadão. Para que possamos fazer essa modificação com segurança, vamos realizar primeiro algumas simulações”, explica Luís Correia, Diretor Executivo de Mobilidade de Mossoró.