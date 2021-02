A deputada Isolda Danta (PT) protocolou requerimento na Assembleia Legislativa do RN, visando a elaboração de levantamento técnico e projeto de execução para o fornecimento de água encanada à comunidade “Terra Prometida”.

A comunidade está localizada na zona urbana do município de Mossoró. O requerimento também foi encaminhado à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN).

“Nós recebemos relatos dos moradores da Terra Prometida, que compreende cerca de 80 famílias, de que eles não possuem acesso à água encanada nem aos serviços de esgotamento sanitário. Faz-se necessário o atendimento urgente a essa demanda, por se tratar de medida sanitária, imprescindível em qualquer tempo, especialmente nesse período de pandemia”, justificou Isolda.

A parlamentar destacou também a importância do abastecimento e fornecimento de água às comunidades, considerando ser essencial à vida e, ainda, um direito humano básico, para que todas as pessoas vivam com dignidade.

“Além disso, nesses tempos de enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19), é essencial o acesso à água para conter a disseminação do vírus, cabendo ao Estado garantir o abastecimento”, concluiu.