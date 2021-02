PL visa impedir condenados na Maria da Penha de assumir cargo comissionado

A proposição, protocolada nesta terça-feira (23), é do vereador Tony Fernandes. O texto também inclui no impedimento condenados por crime de feminicídio e se aplica a cargos em comissão da administração pública de Mossoró. “Vamos todos dizer NÃO a violência contra as mulheres, também no serviço público”, disse o vereador.