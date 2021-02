De autoria do deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), o PERSE, como é denominado, será votado nesta semana na câmara dos deputados. O projeto de lei visa estabelecer ações emergenciais e temporárias destinadas à área de eventos, setor que mais tem sofrido com os impactos das restrições impostas pela pandemia, de acordo com o Ministério da Economia. Alguns deputados da bancada federal do Rio Grande do Norte já se posicionaram favoráveis ao PERSE.