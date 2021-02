Secretaria da Fazenda estende horário de atendimento até a sexta, 26

A partir desta quarta-feira (24), até a próxima sexta-feira (26), o horário de atendimento ao público na Secretaria Municipal da Fazenda será estendido em duas horas a mais.

Com essa nova medida o atendimento começa às 7h e se encerra às 17h, sem intervalo para o almoço.

“Essa medida tem por objetivo absorver a demanda de atendimento que cresceu muito nesta última semana em que estamos concedendo o desconto de 25% no pagamento do IPTU em cota única. É um tempo extra no nosso expediente para viabilizar que mais pessoas possam ser atendidas”, disse o secretário municipal da Fazenda, Ivo Franklin.

Com o horário estendido a Secretaria Municipal da Fazenda também contribui no enfrentamento e combate à Covid-19. Com mais tempo para receber a população a probabilidade de aglomeração nos guichês de atendimento é menor.

“Nossa preocupação maior é com a situação sanitária do município. Estamos realizando os atendimentos obedecendo às orientações das autoridades de saúde e fazendo o possível para evitar as aglomerações na nossa secretaria. Com esse horário estendido e sem intervalo para o almoço esperamos contribuir na prevenção à Covid-19”, destacou o secretário.