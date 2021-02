A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) está preparando sua estrutura operacional para receber brevemente um novo Acelerador Linear.

A instituição recebeu a visita do Gerente de Projetos da Empresa Varian, que irá montar e implantar o equipamento na LMECC.

“A visita do Gerente da Varian marcou praticamente o último passo que precisávamos dar para receber o nosso novo acelerador linear. O equipamento deve chegar até maio deste ano, o que nos deixa muito felizes”, explicou o Presidente da LMECC, Paulo Henrique Monte.

Ronaldo Narimatsu, Gerente da Projetos da Varian, conheceu a estrutura da Liga Mossoroense para dar andamento a execução do projeto.

“Nossa intenção é colaborar para o crescimento da Liga. O novo acelerador linear possui uma tecnologia nova, que possibilitará à instituição ter uma máquina bastante completa num futuro próximo”, ressaltou.

O projeto vai evoluindo de fase gradativamente, para poder receber o equipamento que será enviado pelo Ministério da Saúde.

Quando o novo acelerador linear estiver em funcionamento a expectativa é de poder dobrar a capacidade de pacientes que utilizam o tratamento com este equipamento. Hoje, a instituição realiza o tratamento de radioterapia com acelerador linear em cerca de 1000 pacientes anualmente.

“Os pacientes em tratamento oncológico da LMECC irão contar com o mais moderno sistema de radioterapia do mundo, o Clinac CX. Um presente para a saúde de Mossoró e região. Para nós representa um aumento quantitativo e qualitativo em nossa capacidade assistencial, com vistas a consolidar nossa participação na rede de Oncologia do SUS, além de termos o orgulho em ser um dos Hospitais a receber uma das 80 máquinas entregues em todo o Brasil”, destaca Wamberto Barbosa, Administrador Hospitalar da LMECC.

A Liga Mossoroense atende o público de toda região Oeste Potiguar, compreendendo quase 1 milhão de habitantes. Recentemente a instituição adquiriu um novo mamógrafo.

Agora com a chegada de mais um novo equipamento a Unidade Filantrópica consegue melhorar ainda mais sua assistência, sempre reforçando e mantendo moderna a sua estrutura física e operacional.

“Com a chegada desse novo equipamento poderemos aumentar alguns tipos de procedimentos em radioterapia, como também aumentar o quantitativo de pacientes atendidos pela nossa Instituição em Mossoró e região”, comemora o Presidente da LMECC.

Referência no tratamento oncológico, principalmente via Sistema Único de Saúde (SUS), a LMECC possui duas Unidades Hospitalares que realizam consultas, cirurgias oncológicas e gerais, bem como atendimento especializado em radioterapia e quimioterapia. Contando ainda, com uma equipe multidisciplinar que acompanha os pacientes antes, durante e após o tratamento oncológico.