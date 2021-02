Aeroporto de Mossoró volta a receber voos de Recife a partir de março. Batismo do voo da Azul Linhas aéreas está marcado para o dia 1º. O voo de Mossoró para Recife havia sido suspenso desde março de 2020, em razão do agravamento da pandemia no país. A Azul prevê, inicialmente, três frequências semanais (às segundas, quartas e sextas) para o voo que sai às 12h55 de Recife e chega às 14h20 em Mossoró, decolando às 15h, a fim de regressar à capital pernambucana.

Segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, Mossoró voltará a ter voo para Recife a partir de 1º de março deste ano.

O anúncio foi promovido pela Azul Linhas Aéreas, que definiu pela retomada do voo quando a comitiva do Governo do RN, liderada pela Governadora Fátima Bezerra, esteve em São Paulo para visitas às companhias aéreas.

A comercialização do voo, que prioriza conexões de turismo e negócios do estado, já acontece desde dezembro de 2020.

O retorno é fruto de uma agenda de articulação da governadora do Rio Grande do Norte, professora Fátima Bezerra, em conjunto com a Secretaria de Turismo (Setur), a Empresa de Promoção Turística (Emprotur) e a Secretaria de Tributação (SET), junto ao CEO da Azul Linhas Aéreas em outubro de 2020, em São Paulo/SP.

O batismo da aeronave está confirmado para 1º de março, com pouso previsto para às 14h. A Azul prevê, inicialmente, três frequências semanais (às segundas, quartas e sextas) para o voo que sai às 12h55 de Recife e chega às 14h20 em Mossoró, decolando às 15h, a fim de regressar à capital pernambucana.

"O retorno do voo entre Mossoró e Recife representa um esforço coletivo alinhado ao processo de retomada turística e econômica do nosso Estado. Sabemos a importância deste voo da Azul Linhas Aéreas para Mossoró e região, conectando nossos parceiros em Recife", aponta a secretária da Setur, Aninha Costa.

“Já planejávamos o retorno de nossas operações em Mossoró no início do próximo ano e antecipamos a volta em função de um pedido do governo do estado. Sabemos da importância da ligação aérea para Mossoró e região e vivemos um período de retomada do turismo, seja a lazer ou a trabalho. A reconexão com Recife permitirá que nossos Clientes se desloquem para qualquer destino doméstico e internacional operado pela Azul, o que proporcionará conveniência e comodidade aos viajantes”, destaca Marcelo Bento Ribeiro, diretor de relações institucionais da Azul.