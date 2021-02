Reaplicação do Enem 2020 registra mais de 70% de abstenção

A reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, realizada ontem (24) e na terça-feira (23), teve um alto índice de ausência. No primeiro dia houve 72,2% de abstenção e 72,6% no segundo. Os dados foram apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Participaram da reaplicação os inscritos que apresentaram sintomas da Covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas, além daqueles prejudicados por questões logísticas, como falta de luz, no dia do exame.

Os gabaritos das provas objetivas estarão disponíveis, segundo o Inep, na segunda-feira (1º) junto com os Cadernos de Questões. Os resultados do Enem 2020, tanto do impresso quanto do digital e da reaplicação, serão divulgados no dia 29 de março.

As notas do Enem poderão ser usadas para ingressar no ensino superior e para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Esta é a terceira e última rodada de aplicação do Enem 2020, após o Enem impresso regular e o Enem digital. O exame foi aplicado no Distrito Federal e em 1.503 municípios distribuídos em todos os estados. No total, 63.468 estudantes fizeram as provas do primeiro dia e, 64.213, do segundo.