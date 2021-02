Deputada se compromete a garantir veículos para o Bombeiro Amigo do Peito

A deputada federal Natália Bonavides recebeu o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Luiz Monteiro, e o comandante para projetos sociais do Corpo de Bombeiros, no final da manhã desta quinta-feira, 25, em Natal.

A deputada sinalizou positivo para reforçar o trabalho da corporação em benefício das crianças que nascem prematuras e com baixo peso no Rio Grande do Norte.

Trata-se do Programa Bombeiro Amigo do Peito, que já existia em Natal há vários anos e, no dia 22 de janeiro passado, foi instalado em Mossoró-RN.

Para a implantação do projeto em Mossoró, o senador Jean Paul Prates destinou emenda para comprar 2 carros 1.0 Renault Kwid, que tem o tamanho ideal para fazer a busca do leite materno nas casas das doadoras.

Já a cidade de Natal precisa de outros 3 veículos para o mesmo programa. Neste caso, Natália Bonavides se comprometeu a conseguir os recursos para a aquisição desse veículos, sendo um agora no início do ano e outros dois até o final de 2021.

É um compromisso dela com a vida das crianças que nascem prematuras e/ou com baixo peso.

No encontro, os comandantes explicaram a deputada federal que o leite materno faz com que o bebê que nasce prematuro e/ou com baixo peso cresça com mais saúde (todas as defesas ativas) e mais rápido, deixando assim a UTI neonatal a maternidade para viver em seu lar.

Ao final da reunião, Natália Bonavides posou para fotografia com os comandantes do Bombeiros, fazendo o sinal com a mão, lembrando os 5 procedimentos para evitar afogamentos, em especial de crianças neste período de chuvas.