Prefeitura inicia entrega das ordens do óleo diesel do Programa Semear

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, lançou na manhã desta quinta-feira, 25, a edição 2021 do Programa Semear. A cerimônia de entrega das ordens do óleo diesel para o abastecimento dos tratores aconteceu no Parque de Exposições Armando Buá.

O secretário da pasta, Faviano Moreira, destacou a principal novidade para esse ano. Haverá uma fiscalização para saber se o corte de terra foi realizado. Ainda segundo Faviano, três equipes farão esse trabalho.

“A principal novidade vai ser o nosso trabalho após o início dos cortes. Nós vamos ter três equipes que irão fiscalizar se realmente o corte foi executado e temos cerca de quatro agrônomos que vão fazer o acompanhamento produtivo para que a gente possa identificar se o produtor necessita de algum tipo de orientação sobre adubação, entre outros”.

O secretário de Agricultura salientou ainda que não há uma data fixa para o início do calendário. Ele disse que em algumas regiões choveu mais que em outras no município.

“Nós temos uma situação variável que se chama chuva e inverno. Estamos entregando as ordens de abastecimento dos tratores para que eles possam cortar. Temos algumas regiões de Mossoró que já choveram mais e outras que choveram menos. Nessas em que as chuvas não foram em grande quantidade a gente recomenda que haja uma espera que o corte de terra seja iniciado. Então, nós não podemos definir uma data fixa por que dependemos das chuvas”.

“Trabalhamos com a meta de aproximadamente quatro mil agricultores. Cada agricultor recebe 22 litros de óleo diesel para que haja todo esse trabalho. Esse montante gera aproximadamente um orçamento para a Agricultora de R$ 400 mil que será totalmente destinado para o corte de terra”, acrescentou.

“Vamos conseguir realizar e atender mais agricultores com um preço menor do que no ano passado por que nós estabelecemos na cidade de Mossoró rotinas de trabalho para que a gente possa fazer mais com menos”, ressaltou o prefeito Allyson Bezerra que enalteceu as ações que estão sendo realizadas na zona rural.

“Hoje nós temos em 50 dias de governo 40 comunidades rurais que receberam água. A comunidade rural que estava com o poço com a bomba quebrada, com dessalinizador quebrado, com caixa d’água, sem a parte elétrica funcionando a gente foi lá e consertou. A equipe da Secretaria de Agricultora está de parabéns pelo trabalho. A zona rural tem toda uma atenção do nosso governo”.

Representantes de comunidades estiveram presente ao evento de lançamento do programa. Esses agricultores agradeceram a ajuda da Prefeitura de Mossoró para realizarem o corte de terra.

“É muito programa muito importante para a zona rural. Todos os agricultores agradecem porque ele chega numa hora boa. Muito deles não têm condições de cortar sua terra. É uma ajuda muito boa da Prefeitura para os agricultores”, disse a agricultora Maria Kaliana de Lucena, moradora do assentamento Santa Rita de Cássia.

“Muitos não têm condições de cortar sua terra e estamos nessa expectativa. A gente só tem a agradecer a ele por esse programa e pela gestão que ele já nos mostrou. Até no entanto já estamos tendo inverno, mas ainda não foi cortado esperando por esse óleo”, falou Maria Antônio, que representou a comunidade Mulugunzinho.

O Programa Semear existe há mais de 20 anos. Ele ajuda o produtor rural das comunidades mossoroenses a produzir os frutos da terra necessários à subsistência e ao crescimento da renda familiar.

O Semear está amparado na lei n 3.301, de 21 de agosto de 2015, e tem por finalidade atender grupos de agricultores familiares com caráter contínuo, executado no primeiro semestre de cada ano, observando o período chuvoso da região.