Mais 10 novos leitos de UTI Covid serão abertos até 5 de março no HCSL

A abertura dos leitos é fruto de mais uma parceria entre a prefeitura de Mossoró, o Governo do RN, o MPRN e a Apamim, responsável pela administração do hospital. A Secretária Municipal de Saúde, Morgana Dantas, lembra que é preciso ir além da abertura de leitos. “Temos que manter as medidas de prevenção ao novo coronavírus, como usar álcool 70%, lavar as mãos, usar máscaras e evitar aglomerações”.