Prefeitura terá que fazer obras de acessibilidade na Biblioteca de Mossoró

A decisão é do Ministério Público do Rio Grande do Norte, fruto de uma ação civil movida pela 18ª Promotoria de Justiça do município, em 2019. O imóvel onde funciona a biblioteca não atende às exigências de acessibilidade contidas nas normas técnicas pertinentes, necessitando passar por intervenções para se adequar ao uso por pessoas com deficiência ou restrição de mobilidade. O prefeito de Mossoró e o secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos já foram notificados da decisão.