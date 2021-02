Sete bairros de Mossoró estão com abastecimento de água reduzido

Dois poços da cidade de Mossoró apresentaram problema mecânico e será necessário, nos dois casos, fazer a troca do equipamento.

O P-06 abastece os bairros de Nova Betânia, Bela Vista, Aeroporto I e II, já o e P-18 é responsável pelo fornecimento de água ao Santo Antônio, Santa Helena e Barrocas. Haverá redução no abastecimento de água nos bairros citados.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que já está trabalhando para resolver o problema.

No caso do poço P-18, a Caern trabalha com a previsão de concluir o serviço na tarde deste sábado (27). O poço P-06 será concluído no domingo (28).

Nos dois casos, após a conclusão do serviço de manutenção e retomada do funcionamento do poço, será necessário aguardar um prazo de até 48 horas para a completa normalização do fornecimento.

“Durante a parada dos poços, a Caern está tomando medidas emergenciais para fornecer água para as áreas afetadas. Por causa da redução, a Caern recomenda que os moradores dos três bairros façam uso racional da água, a fim de minimizar os transtornos”, informou a Companhia.

BARAÚNA

Na cidade de Baraúna, quatro comunidades da zona rural estão com o abastecimento suspenso, por causa de um furto de equipamentos elétricos do poço localizado em Juremal.

A Caern informou que também já está tomando as providências para recuperar o equipamento e restabelecer o fornecimento. As comunidades atingidas são Juremal, Campestre, Primavera, Vertentes e adjacências.

A Caern espera concluir o serviço de manutenção até a tarde deste domingo (28). Após restabelecido o funcionamento do poço, será necessário aguardar até 48 para a completa normalização do abastecimento.