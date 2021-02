Governo do RN quita salários de fevereiro dos servidores neste sábado (27)

São R$ 197 milhões depositados, quitando, assim, os 70% dos salários restantes de quem ganha acima de R$ 4 mil (valor bruto), além do salário integral de cerca de 22 mil servidores lotados em pastas com recursos próprios. Os 30% iniciais foram adiantados no dia 13, assim como o salário integral de quem recebe abaixo de R$ 4 mil e toda a categoria da Segurança

O Governo do Rio Grande do Norte realiza o pagamento da segunda parcela do salário do mês de fevereiro dos servidores do Estado neste sábado (27).

O depósito feito pelo Poder Executivo para finalizar o pagamento será de aproximadamente R$ 197 milhões, quitando, assim, os 70% dos salários restantes de quem ganha acima de R$ 4 mil (valor bruto), além do salário integral de cerca de 22 mil servidores lotados em pastas com recursos próprios.

Os 30% iniciais foram adiantados no dia 13, assim como o salário integral de quem recebe abaixo de R$ 4 mil e toda a categoria da Segurança Pública.

Com a quitação da folha do mês de fevereiro, são quase R$ 490 milhões que o governo do estado injetou na economia do RN.