"Só Deus", diz agricultor sobre a falta de médico no Hipólito, em Mossoró

Os moradores de várias comunidades da zona rural de Mossoró sofrem com a falta de médicos há cerca de um ano. O agricultor Felipe Lopes reclama, também, da falta de cirurgias eletivas. A mulher dele está em casa agonizando por uma cirurgia para retirar pedra dos rins.

A moradora Ana Lúcia, também da localidade do Hipólito, disse que desde que o médico que atendia na comunidade faleceu de covid19 em abril de 2020, que não tem médico na comunidade. Ela disse que quando tem, o atendimento é num puxadinho cedido pelos moradores.

É que, na comunidade, não tem posto de saúde para os médicos e enfermeiros atenderem os moradores. A Agente de Saúde da comunidade, Risoneide, confirmou a informação de Ana Lúcia, inclusive a que não tem posto de saúde para os médicos trabalharem.

Risoneide reclama que são cerca de 600 famílias no Hipólito e nos arredores, que estão sem atendimento médico há muito tempo. Não existe interesse do Poder Público em resolver a questão. Ela espera que o problema seja resolvido o quanto antes pela atual gestão municipal.





Sobre a falta de um local para atender, a agente de saúde também confirmou que o atendimento é feito num puxadinho de residência cedido pelos moradores, pois não tem um local adequado para eles exercerem a medicina.

Risoneide lembra que durante a campanha em 2020, a então prefeita Rosalba Ciarlini chegou a botar um trailer na comunidade, mas foi só para ganhar os votos dos moradores. Não efetivou o funcionamento. Se encontra até hoje o local.

Além do Hipólito, que fica na região leste do município de Mossoró, a reportagem MOSSORO HOJE confirmou que não tem médico também em várias comunidades da região Oeste de Mossoró. O Polo do Jucuri é um exemplo. É o que diz o morador José Cilineudo.

A agente de saúde Risoneide disse que a única esperança é que o prefeito Allyson Bezerra contrate médico para atender os moradores da comunidade e também agilizar as cirurgias, para atender moradores como Felipe Lopes, que está com a mulher sofrendo dores em casa.

Em contato com o prefeito Allyson Bezerra, ele disse que está providenciando a contratação de médicos e que provavelmente estes profissionais já sejam apresentados nesta segunda-feira, dia 10 de março, na Secretaria de Saúde de Mossoró.