Mais 40.800 doses da CoronaVac chegam ao Rio Grande do Norte

As vacinas chegaram ao estado na madrugada desta quarta-feira (3), em um voo que pousou no aeroporto de Natal. As novas doses serão destinadas à continuação da vacinação de idosos entre 80 e 84 anos e início da vacinação dos idosos de 75 a 79 anos, além de 2.014 que serão destinadas a profissionais de saúde que, por algum motivo, ainda foram imunizados. As vacinas começarão a ser enviadas para os municípios ainda hoje.