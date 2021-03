Prefeitura coloca computadores obsoletos das escolas para funcionar

A Secretaria Municipal de Educação está realizando um trabalho de recuperação de computadores nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Mossoró. Os serviços de conserto dos equipamentos foram iniciados nas escolas situadas na Zona Rural. Os trabalhos também ocorrerão nas unidades da Zona Urbana do município.

A secretária de educação, Hubeônia Alencar, explicou que a gerência administrativa vem desenvolvendo um trabalho de recuperação dos terminais de computadores nas escolas, fazendo com que aparelhos obsoletos nos laboratórios de informática passem a funcionar, de modo a atender e dar suporte às escolas na volta às aulas.

“O trabalho começou pelas escolas da Zona Rural e continuará pelas escolas de Zona Urbana. Apesar do número limitado de técnicos, os resultados são positivos e já começam a aparecer, quando vemos computadores obsoletos há tempos voltando a funcionar com uma simples manutenção. Para isso, tem sido feito, inclusive, reaproveitamento de peças de equipamentos fadados ao descarte. A SME está fazendo mais com menos”, afirmou a secretária.

Já receberam os trabalhos técnicos as Escolas Municipais Antônio Mendonça, São Romão, Vereador José Bernardo, Neci Campos e Elias Salem.

“Começamos este trabalho no dia 15 de fevereiro, na Zona Rural. Estão sendo recuperados todos os computadores, inclusive, os de uso da direção, secretaria e sala de informática. Pretendemos atender a todas as unidades de ensino”, destacou Zilma Silva, gerente administrativa da SME.