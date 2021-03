Escola de Artes oferta 17 cursos com aulas on-line para o 1º semestre de 2021

A Escola de Artes de Mossoró anuncia a oferta de 640 vagas em 17 cursos nas áreas de teatro, música e dança. O cronograma para realização das matrículas dos cursos da instituição começa na próxima semana. O período de matrículas dos alunos será de 9 a 12 de março. Para fazer a matrícula será necessário agendar o horário de comparecimento. A medida foi adotada para manter o distanciamento social e prevenção contra a Covid-19. As aulas serão remotas no primeiro semestre para os alunos da Escola de Artes também como forma de evitar propagação do novo coronavírus.

O diretor da Escola de Artes de Mossoró, Thiago Bento, explicou que o agendamento será feito via telefone. “A pessoa vai ligar, vai dizer qual é o curso que quer fazer e é feito o agendamento para atendimento presencial. Para que não haja aglomeração e filas no ato da matrícula vai ser feito através de agendamento”, orientou o diretor.

Os interessados devem fazer o agendamento para as matrículas da Escola de Artes de Mossoró pelo telefone (84) 3315-4963. Após o agendamento, o novo aluno deve comparecer na Escola de Artes exclusivamente no horário que foi previamente combinado. A equipe da Escola de Artes fará agendamentos das 8h às 21h. Os horários de atendimentos devem ser respeitados para evitar filas e atender os protocolos de prevenção a Covid-19.

No primeiro semestre de 2021, as aulas dos cursos da Escola de Artes serão na modalidade remota e começam no dia 5 de abril. Um Processo Seletivo Simplificado está sendo elaborado para contratação de professores temporários.

“Como não vamos ter aulas presenciais nesse semestre, a Secretaria Municipal de Cultura está elaborando o edital do Processo Seletivo Simplificado para professores da Escola de Artes de Mossoró com mais calma e fazendo uma ampliação de cursos que vai enriquecer ainda mais a nossa escola. Nesse semestre trabalharemos com essa quantidade de cursos e demanda de vagas”, informou Thiago Bento.

AGENDAMENTOS

 Matrículas da Escola de Artes de Mossoró serão feitas por meio de agendamento pelo telefone (84) 3315-4963;

 Os dias e horários de agendamento são do dia 9 à 12 de março, das 8h às 21h;

 O início das aulas será no dia 5 de abril de 2021;

 Todas as aulas no primeiro semestre de 2021, serão remotas devido a pandemia da Covid-19;

 Só será permitido fazer a matrícula em uma modalidade cultural;

 Interessados nas modalidades de Música, terão que possuir o instrumento referente ao curso;

 Aluno que faltar 3 aulas terá sua vaga destinada para outro interessado que estará em uma lista de espera;

Documentos para matrícula:

 Cópia de CPF;

 Cópia de RG;

 Cópia de Comprovante de residência.