A secretária de saúde do município, Morgana Dantas, desmentiu a informação que está circulando nas redes sociais sobre Mossoró não ter aderido ao consórcio para compras de vacinas contra a covid-19, feito pela Frente Nacional dos Prefeitos.

De acordo com Morgana Dantas, o município de Mossoró já está inscrito no consórcio e segue aguardando a compra de vacinas para garantir a imunização dos mossoroenses, assim que isto seja possível.

Reforçou, ainda, que ao contrário do que foi divulgado, o prazo para inscrição no consórcio não foi encerrado para todos os municípios ao meio dia desta sexta-feira (5).

“Hoje não é o último dia de inscrição, não tem nem data para o término de inscrição. Então os municípios que não se inscreveram ainda podem se inscrever, tem vários dias aí pela frente, não está fechado ainda. Até hoje era para os 300 municípios que foram os fundadores desse consórcio. Então Mossoró já está inscrito e aguardando a possibilidade de compras da vacina através do consórcio”, explicou.

Morgana lembrou que a secretaria de saúde segue fazendo tudo que está ao seu alcance no combate à Covid-19.

“Além de toda essa correria para a nova formação de leitos, seja em UTI ou enfermaria, estamos preocupados com a vacinação, que já está bem adiantada no município de Mossoró, nós temos um cronograma de vacinação programado para a próxima semana, de 80 a 84 anos, porém vários desse idoso já foram vacinados durante essa semana, e além disso o consórcio de vacinas que já foi sinalizado o interesse pela cidade de Mossoró”, finalizou

A compra de vacina por estados, os municípios e o setor privado foi autorizada pela Câmara dos Deputados, após aprovação, na terça-feira (2), do Projeto de Lei 534/21, do Senado Federal.

De acordo com o projeto, que aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro, a autorização vale para todas as vacinas contra a Covid-19 com registro ou autorização temporária de uso no Brasil.

No caso do setor privado, as doses deverão ser integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto estiver em curso a vacinação dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

