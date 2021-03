Fábio Faria usa informações falsas para fazer grave acusação a Fátima Bezerra

Em evento no dia 4 passado, no município de São Simão (GO), o ministro das Comunicações falou: No meu estado, por exemplo, tinham quase três folhas em atraso e foram pagas com dinheiro que o senhor mandou para o covid”. A verdade dos fatos é que a governadora Fátima Bezerra já pagou R$ 317 milhões em dívidas deixados com os servidores por Robinson Faria, pai do ministro Fábio Faria, e nenhum centavo é da covid19 enviado pelo Governo Federal. Estes pagamentos foram antes da pandemia! CONFIRA EM DETALHES

O ministro Fábio Salustino Mesquita de Faria, das comunicações, em evento no dia 4 de março no município de São Simão (GO), com a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro, transmitido para milhões de brasileiros por equipamentos públicos, usando informações falsas, fez uma gravíssima acusação contra a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte.

Confira: “E muita gente gosta de criticar, senhor presidente, mas eu lembro a quantidade de dinheiro que foram para os estados no ano passado. No meu estado, por exemplo, tinham quase três folhas em atraso e foram pagas com dinheiro que o senhor mandou para o covid”.

A verdade dos fatos

1 - O Governo Fátima Bezerra iniciou a sua gestão, em 2019, com 4 folhas salariais em atraso - débito líquido de quase R$ 800 milhões, herdado do Governo Robinson Faria, pai do atual ministro Fabio Faria: 13°/2017, nov/2018, dez/2018 e 13°/2018

2 - Em junho de 2019 (quase 2 anos antes da pandemia), o Governo @fatimabezerra quitou o 13°/2017, no total de R$30 milhões, utilizando recursos próprios oriundos dos royalties.

3- Em fevereiro de 2020 (1 ano antes da pandemia), o Governo do Estado quitou nov/2018, no total de R$ 95 milhões, utilizando recursos próprios da arrecadação do ICMS e repasse constitucional do FPE.

4 - Em janeiro de 2021 (1 mês antes da pandemia), utilizando recursos arrecadados do Super Refis, iniciou o pagamento do débito relativo ao 13°/2018, destinando R$ 90 milhões para quitar o débito com os servidores que ganham até R$ 3.500,00 líquidos

5 – Portanto, dos R$ 317 milhões usados por Fátima Bezerra para pagar as folhas deixadas em atraso pelo pai do ministro Fátima Faria, não teve um centavo enviado por Bolsonaro para covid19, pelo simples fato de ter sido antes.

Covid19

Todos os recursos federais enviados para enfrentamento da Covid-19 foram aplicados na área da saúde com devida auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Controladoria Geral da União. Todos os relatórios concluídos até essa data atestam a regularidade dos processos.

O Governo do RN recebeu em 2020 R$ 358,5 milhões para a Covid-19:

- Transf. Custeio: R$ 148,2 milhões;

- LC 173/2020 - saúde e assistência social: R$ 145,2 milhões;

- Doações diversas Covid-19: R$ 9 milhões;

- Lei Aldir Blanc: R$ 32,1 milhões;

- Transf. Equip: ~R$ 24 milhões.

Informações do senador Jean Paul Prates, que, sobre as declarações gravíssimas do ministro Fábio Faria, escreveu: “O atual ministro Fabio Faria sempre teve meu respeito por ser bem educado e sereno na interlocução. Ultimamente, entretanto, talvez por ter que demonstrar perfil combativo em favor do governo a que serve, tem incorrido em despautérios desnecessários e, forçoso dizer, ignóbeis”.