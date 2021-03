Abastecimento de 7 bairros de Mossoró deve ser normalizado hoje, 8

Costa e Silva, Ulrick Graff, Walfredo Gurgel, Inocoop, Alto de São Manoel, Pintos, Altos das Brisas e Parque Universitário estão com fornecimento de água reduzido desde o final de semana, devido a um problema elétrico no poço P-26, da Caern. A previsão da Companhia é que o serviço seja finalizado ainda hoje (08), quando a distribuição de água será regularizada. Já o prazo para que todos os imóveis estejam com abastecimento pleno é de até 48h após a manutenção.