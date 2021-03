IMD/UFRN abre inscrições para 6.900 vagas gratuitas em dois cursos à distância

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do Instituto Metrópole Digital (IMD), lançou edital com a abertura de 6.900 vagas para dois cursos gratuitos na área de tecnologia.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (8) e seguem abertas até o dia 21, sendo destinadas para as formações de Programador de Dispositivos Móveis e Programador Web, que serão realizadas na modalidade de Ensino a Distância (EaD).

A iniciativa está integrada ao Programa Novos Caminhos, estruturado pelo Ministério da Educação e realizado em parceria com diversas instituições de ensino no país.

Os interessados em se inscrever nos cursos oferecidos pelo IMD devem fazê-lo através de formulário disponível no site novoscaminhos.imd.ufrn.br, onde também se encontra disponível o edital 02/2021.

A formação de Programador de Dispositivos Móveis oferece 2.700 vagas e tem carga horária de 200 horas, enquanto a de Programador Web disponibiliza 4.200 vagas e também possui carga horária de 200 horas.

Os interessados devem cumprir, como requisitos principais, as condições de ter pelo menos 16 anos de idade e possuir a escolaridade mínima requerida por cada curso.

Cada candidato terá a opção de se inscrever em apenas um dos cursos. Seu cadastro será confirmado por meio do endereço de e-mail fornecido no momento da inscrição e a seleção para as vagas se dará, em caso do número de candidatos exceder o quantitativo disponível nos cursos, através de sorteio.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 22 de março e publicado no site do Novos Caminhos.

Após isso, os candidatos selecionados deverão confirmar o interesse pela vaga até o dia 28 de março. Esta confirmação se dará através do acesso ao ambiente virtual de ensino, cujo link será enviado, no dia 22 de março, para o e-mail inserido pelo candidato no ato da inscrição. O início das aulas está previsto para o dia 29 de março de 2021.

A atual oferta de vagas é a primeira lançada em 2021 pelo IMD. Ao longo do ano passado, também por meio do Programa Novos Caminhos, o Instituto já havia disponibilizado, ao todo, 17.400 vagas para diferentes cursos.

A iniciativa do programa faz parte de um conjunto de ações para o fortalecimento da política de Educação Profissional e Tecnológica, que leva em consideração demandas do setor produtivo e as transformações produzidas pelos processos de inovação tecnológica.