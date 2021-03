O Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude está com elevado número de inscrições até o momento.

De acordo com Juliana Dantas, que faz parte da Comissão Organizadora do PSS, 455 inscrições foram realizadas até a manhã desta quarta-feira, 10. A inscrição é totalmente virtual e gratuita.

Veja o edital completo AQUI.





Juliana Dantas afirmou que grande parte dessas inscrições ocorreu na segunda-feira (8), primeiro dia de inscrições para o certame. Ela também acredita que até sexta-feira (12), data prevista para o encerramento das inscrições, o número de inscritos vai aumentar.

“Se a gente compara com o primeiro dia pode considerar um número expressivo dessas inscrições. No primeiro dia a gente teve entre 150 e 200 inscrições. A gente acredita que isso tende a ampliar mais até o último dia das inscrições, que é na sexta-feira, dia 12”.

Juliana informa ainda que a Comissão Organizadora orienta as pessoas que tenham qualquer dúvida, encaminhe para o email: pss2021mossoro@gmail.com. O endereço também está disponibilizado no edital.

“Em relação às dúvidas, a Comissão está orientando que (candidatos) encaminhe qualquer dúvida para o email que está disponibilizado no edital e nele a equipe vai estar respondendo o mais rápido possível as dúvidas do candidato”.

Outra orientação da comissão organizadora é para que o candidato leia o edital em sua integralidade.

“É importante o candidato se atente a todos os termos do edital para evitar qualquer questão que indefira sua inscrição, que invalide a sua participação no certame”, reforça Juliana Dantas.

As principais dúvidas relacionadas ao certame são a questão dos links, vagas, cronograma e as fases do processo. Juliana Dantas ressalta que todos esses pontos estão dispostos no edital do processo seletivo.

“A gente coloca essa importância dos candidatos de estarem se atentando a esses itens para evitarem qualquer impasse e as dúvidas serem retiradas por email. Em sua maioria, as dúvidas são relacionadas a questões específicas que já constam no edital. Por isso a importância de lê na sua íntegra”.

O certame terá oportunidades para Assistente Social, Psicólogo, Técnico de nível superior e Técnico de nível médio. São 5 vagas para Assistente Social, 5 para o Psicólogo, 5 para Técnico de nível superior, 15 para Técnico de nível médio I, 3 para Técnico de nível médio II e 12 para Técnico de nível médio III.

As remunerações variam de R$ 1.388,98 a R$ 1.914,17 e as contratações serão imediatas. A jornada de trabalho para os cargos de nível superior será de 20 (vinte) horas semanais e para os cargos de nível médio 40 (quarenta) horas semanais.

RESULTADO

O resultado preliminar da 1ª fase sairá no dia 23 de março. As demais fases do cronograma serão entre os dias 24 de março a 14 de abril e o resultado final do PSS está programado para ser divulgado no dia 15 de abril.

O Processo Seletivo Simplificado será válido por 01 (um) ano a contar da data de homologação do seu resultado, no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública municipal.

O processo leva em consideração o déficit de servidores efetivos do quadro de pessoal na área de Assistência Social e situações de vacância de cargos públicos, além da inexistência de candidatos aprovados em concurso público em vigência e o encerramento da validade do processo seletivo regido pelo Edital 01/2020.