Trecho da Av. Alberto Maranhão está interditado para manutenção de esgoto

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que está trabalhando em uma manutenção do emissário de esgotos, localizado no cruzamento da Avenida Alberto Maranhão com a rua João Cordeiro, em Mossoró.

Segundo a Companhia, o equipamento apresentou desgastes associados às ligações indevidas de água de chuva na rede coletora de esgotos.

O serviço tem previsão de ser concluído ainda na noite desta segunda-feira (10). Durante o trabalho a Avenida será completamente interditada no trecho entre as rua Geraldo Couto e João Cordeiro.

A Caern orienta aos motorista que evitem transitar pelo local durante o serviço, devendo estes procurar vias alternativas de acesso aos bairro da região.