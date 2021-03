Nesta quarta-feira (10) o Promotor de Justiça Domingos Sávio Brito Bastos Almeida, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, enviou ofício ao Diretor Geral do Instituto de Defesa do Meio Ambiente (Idema), Leonlene de Sousa Aguiar, solicitando que o órgão realize uma inspeção na Granja Aviforte, localizada em Mossoró.

O objetivo, de acordo com o ofício, é que o Idema verifique se a granja em questão está cumprindo com as determinações do MPRN para acabar com a praga de moscas que vêm tirando a paz dos moradores do loteamento Pousada das Thermas e outros bairros localizados na mesma região.

O problema vem se arrastando há anos. Além de serem transmissoras de diversas doenças, as moscas invadem as casas, pousam nos alimentos, causam problemas de saúde em crianças e idosos, tornando impossível a vida de quem vive nas proximidades da Aviforte.

Em agosto de 2020, em ação civil pública, o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) obteve a condenação da Granja Aviforte a adotar providências mitigadoras de danos ao meio ambiente. No entanto, nenhuma providência, de fato, chegou a ser tomada.

Diante do não cumprimento das determinações, no dia 25 de fevereiro de 2021, o promotor Domingos Sávio Brito Bastos Almeida, entrou com nova Ação Civil Pública contra a granja, desta vez, determinando que as medidas sejam cumpridas no prazo máximo de 30 dias.

Nesta terça (9) o MOSSORÓ HOJE recebeu novo pedido de socorro dos moradores, para que fosse realizada uma nova denúncia, a fim de que a população de Mossoró tenha noção do tormento que é viver cercado por moscas.





Nos comentários, diversos pedidos de ajuda. Moradores que não sabem mais a quem recorrer para que a situação seja resolvida, visto que a granja Aviforte já foi condenada e até agora não tomou providências.

“Será que estão esperando morrer alguém pra resolver??? Pq só quem mora lá sabe como é triste ver suas casas contaminadas de moscas. Que justiça é essa que não toma providências? Tem que interditar essa granja, pois está prejudicando várias famílias. Já estive em uma casa de um amigo e fiquei horrorizada, porque não imaginava que era tanto”, disse uma leitora.

“Ninguém sabe mais o que fazer. Eu vivo com minhas janelas fechadas, não posso abrir com tantas moscas. Moro aqui no residencial 01, bem perto da moradia das moscas, a granja, é horrível", lamentou outra.

“Aqui no Abolição V tá do mesmo jeito, as moscas tomando conta de tudo. Pode limpar, botar veneno, aí elas dão uma pausa e voltam com tudo. É um horror”, afirmou mais uma leitora.

Esses são apenas alguns dos relatos feitos por pessoas que convivem diariamente com a triste situação.

No ofício enviado nesta quarta-feira, o promotor Domingos Sávio estabeleceu o prazo de 15 dias úteis para que o Idema forneça uma resposta à solicitação.