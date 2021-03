A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DPE/RN) informou que houve ampliação no seu sistema de agendamento on-line para atendimentos que agora também funcionará para o Núcleo de Atendimento de Mossoró.

A ferramenta já era usada para o Núcleo de Primeiro Atendimento da capital potiguar e pode ser acessada dentro do site da instituição, www.defensoria.rn.def.br. Os atendimentos espontâneos pelos canais virtuais continuam sendo realizados.

Para realizar uma marcação, será preciso preencher um cadastro prévio disponível no mesmo endereço e que servirá para as demais demandas.

Dentro do sistema de agendamento, o cidadão irá informar a ação que será proposta e automaticamente será indicado o tipo de atendimento que deverá ser feito. Na ocasião, a pessoa poderá escolher o dia e hora que deseja ser atendido.

Após agendar, o assistido deve guardar o comprovante do agendamento, reunir os documentos informados pela instituição e ficar atento ao telefone informado para o atendimento.

O sistema de agendamento on-line irá integrar as agendas das marcações realizadas pelo atendimento virtual e pelo sistema disponibilizado no site.

A Defensoria informa que, apesar do sistema de agendamento prévio, demandas da área de saúde, com prazo e urgentes continuarão sendo atendidas de forma espontânea, bem como as demais orientações pré-processuais.