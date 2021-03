Nogueirão é oficialmente do município e MPRN o libera para jogos. “O Estádio do Nogueirão é oficialmente do município de Mossoró” afirma Allyson Bezerra, observando que assinou um Termo de Ajustamento de Conduta com o MPRN, que permite a reabertura do Estádio para jogos, sem público.

A novela da municipalização do Estádio Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, que se arrastava havia vários anos, chegou ao fim. Em entrevista ao programa Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio na Rádio Difusora, desta quinta- feira (11), o Prefeito Allyson Bezerra, do Solidariedade, afirmou que o estádio passou a ser oficialmente do município de Mossoró.

Na mesma entrevista, o prefeito informou que na noite desta quarta-feira, 10, assinou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual, que permite abrir o Estádio para jogos do Campeonato Estadual de 2021 sem público.

“O TAC nos deu a condição de abrir o estádio Nogueirão, nós vamos cumprir esse TAC fazer todas as melhorias de acessibilidade para a população ter acesso assim que for possível, aos jogos. Estamos fazendo medidas históricas como essa do Nogueirão em dias, problemas que existiam há décadas, estamos resolvendo em dias” destaca o Prefeito.

A liberação do Estádio para jogos do campeonato Estadual 2021, mesmo de portões fechados para evitar transmissões do novo coronavírus, dependia dessa decisão do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, com aval do Ministério Público Estadual.

No último dia 24 de fevereiro o Nogueirão passou por uma vistoria da Polícia Militar e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) com o objetivo de renovação dos laudos técnicos para o exercício de 2021.

Municipalização do Nogueirão

A mudança de comando do equipamento, que era administrado pela Liga Desportiva Mossoroense (LDM), para a Prefeitura de Mossoró, veio com a confirmação do registro em cartório, a pedido da atual administração municipal, dos documentos que legitimam a alteração na propriedade do imóvel.

“Um momento histórico. Nós assumimos a Prefeitura e de cara abraçamos essa responsabilidade de devolver ao povo de Mossoró, de fato e de direito, o estádio Nogueirão. Era uma demanda histórica, de décadas, que a população queria que o Município pudesse cuidar do estádio”, comemorou o prefeito Allyson Bezerra.

A oficialização da municipalização contou com o empenho pessoal do secretário de esportes Júnior Xavier, que recebeu carta branca do prefeito Allyson Bezerra, e o apoio decisivo dos titulares da Procuradoria-Geral do Município e da Consultoria-Geral, Raul Santos e Humberto Fernandes, respectivamente, que fizeram um minucioso estudo de todo o processo e indicaram encaminhamentos até o desfecho positivo.

“A importância dessa municipalização é grande, em todos os aspectos esportivos. Para os jogos escolares e nós vamos fazer voltar para o esporte amador e para o profissional, porque a gente ficava triste em ver nossos representantes tendo que fazer seus jogos fora, longe do seu torcedor. Sem contar com o espaço para atletismo, com a pista que o Nogueirão possui”, comentou o secretário Júnior Xavier.

A municipalização do Nogueirão representa uma nova perspectiva para a principal praça de esportes do município, que viveu nos últimos anos constantes interdições devido às condições precárias em sua estrutura física.

Agora, o Município poderá fazer investimentos em obras no Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira, dotando-o de condições adequadas de segurança e conforto para uso de atletas, imprensa e público.

“Ao final dessa pandemia, nós teremos a oportunidade de o povo de Mossoró voltar a frequentar o Nogueirão. Vamos fazer grandes investimentos para que a gente tenha realmente uma grande praça de esportes”, finalizou o prefeito Allyson Bezerra.