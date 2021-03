Allyson acompanha médicos aos seus novos postos de trabalho, nas UBS's de Mossoró. O prefeito vem acompanhando os profissionais, credenciados no início do ano, até as unidades básicas de saúde onde cada um será lotado. Nesta sexta-feira (12), a primeira parada foi a UBS Dr. José Leão, no Alto da Conceição, onde também funciona a UBS do bairro Pereiros, cujo prédio está em obra.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, iniciou esta sexta-feira (12) levando médicos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) do município e acompanhando a vacinação contra à Covid-19.

O prefeito está levando médicos para as UBS's do município que estavam sem o profissional há meses. Foi assim, também, nas unidades da Estrada da Raiz, Hipólito, Bom Jesus e outros bairros.

A chegada dos médicos onde não tinha foi possível devido ao credenciamento de médicos realizado no início do ano pela Prefeitura de Mossoró. A medida possibilita que tenha profissionais para atender à população em todas as unidades de saúde de Mossoró.

O chefe do executivo mossoroense seguirá cumprindo agenda ao longo do dia em outras unidades de saúde do município, acompanhando o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento à Covid-19 e na oferta de atendimento médico para a população.