Município onde viveu sua formação profissional e se tornou militante política, Mossoró tem a gratidão, o carinho e o reconhecimento da deputada Isolda Dantas, que trabalha para fazê-la uma cidade ainda melhor.

Nesta segunda-feira (15) o município celebra 169 anos de existência e a deputada faz questão de reforçar o fato de que o povo mossoroense pode contar com uma representante de peso na Assembleia Legislativa.

Em dois anos na Assembleia Legislativa, Isolda realizou 141 ações parlamentares ligadas à Mossoró e reservou R$ 645 mil em emendas parlamentares para a cidade em 2020.

“Mossoró definiu a minha vida, seja profissional ou pessoal, porque foi aqui que eu criei meus filhos e pude sonhar”, conta Isolda.

“Mossoró foi responsável por minha eleição de deputada porque foi onde eu conquistei a maioria dos votos. Vejo isso como um reconhecimento de tudo que fiz pela cidade, como militante, secretária municipal e vereadora. Da nossa parte, nos dedicamos e trabalhamos muito para devolver esse carinho à cidade, como uma troca de reconhecimento.”

Ocupando o cargo de deputada estadual, Isolda fez muito por Mossoró. Da cidade ao campo, a deputada escutou os problemas e buscou soluções através de solicitações, projeto de lei e diálogo com as autoridades responsáveis.

As ações de Isolda para Mossoró foram direcionadas para a melhoria e reforma de escolas, estradas, saneamento básico e aumento de emprego e melhores condições para convivência com a seca.

A deputada também realizou ações pensadas para os agricultores familiares, artistas mossoroenses, mulheres, população LGBT e periférica da cidade e, à distância, fiscalizou as ações da prefeitura.

Na pandemia do coronavírus, agiu junto ao governo estadual para abrir leitos na cidade e para incluir a população mais vulnerável nos programas sociais do Estado, como o Restaurante Popular.

Isolda solicitou a garantia de alimentação para catadores de reciclagem, a distribuição de cestas básicas para artistas de circo e a antecipação da colação de grau de estudantes de medicina para possibilitar a expansão da rede de saúde no combate à Covid-19, por exemplo.

O mandato de deputada também possibilitou requerimentos para a abertura de linha de crédito especial para empreendimentos de jovens, da economia solidária e de mulheres vítimas de violência doméstica.

A atuação de Isolda Dantas é ampla. Abaixo, veja iniciativas da deputada que beneficiaram a população de Mossoró em diversas áreas. Algumas delas vão além e beneficiam toda população potiguar.

EMENDAS PARA A SAÚDE

A deputada Isolda Dantas reservou, para 2020, R$ 625 mil em emendas parlamentares para Mossoró, exclusivamente para ações relacionadas à saúde. Foi a cidade que mais recebeu emendas da deputada.

As emendas de 2021 ainda não foram definidas, em virtude da pandemia do coronavírus, mas Mossoró vai continuar como prioridade. Veja a destinação das emendas:

- Implantação do primeiro Castramóvel de Mossoró, no valor de R$ 145 mil;

- Destinou R$ 50 mil à Liga Contra o Câncer;

- Destinou R$ 50 mil à Instituição Amantino Câmara, de acolhimento de idosos;

- Destinou R$ 100 mil para o Hospital Rafael Fernandes;

- Destinou R$ 300 mil para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

POLÍTICAS PARA MULHERES

Feminista, Isolda se dedicou a criar projetos de lei e a realizar solicitações para melhorar a vida das mulheres de todo o Rio Grande do Norte e, consequentemente, de Mossoró. É o caso da instalação da Casa Abrigo na cidade, para acolher mulheres vítimas de violência doméstica.

- Lutou pela instalação da Casa Abrigo em Mossoró para dar proteção às mulheres vítimas de violência, realizada pelo governo estadual no fim de 2020;

- Criou o projeto de lei Dossiê Mulher Potiguar, sancionado pela governadora Fátima Bezerra no início deste ano e que beneficia as mulheres de todo Rio Grande do Norte.

- Durante a pandemia do coronavírus, Isolda solicitou que as mulheres vítimas de violência tivessem prioridade no acesso às linhas de crédito especiais abertas pelo Estado.

POLÍTICAS PARA O CAMPO

- Projeto de lei do Pecafes, sancionado em 2019 pela governadora Fátima Bezerra determina que pelo menos 30% das compras de alimentos do Governo do Estado tenham origem na agricultura familiar, o que beneficia os agricultores familiares de Mossoró e, mais do que isso, de todo estado.

- Programa de Sementes Crioulas, lançado no fim de 2020 em Mossoró. O programa determina a distribuição de sementes sem alteração genética ou utilização de produtos químicos para os agricultores familiares, promovendo uma alimentação mais saudável. No início deste ano, 50 toneladas foram distribuídas para 7,5 mil famílias de agricultores potiguares – e boa parte deles, de Mossoró.

- Solicitou por diversas vezes a perfuração de poços e a conclusão de projetos de encanamento em comunidades e assentamentos rurais, e aguarda os pedidos serem atendidos.

EDUCAÇÃO

- Solicitou reformas em diversas escolas estaduais de Mossoró para a melhoria da acessibilidade, construção de quadras de esportes e manutenção geral, e a conclusão de outras. Aguarda os pedidos serem atendidos.

- Ouviu a demanda dos moradores dos bairros Aeroporto I e II e luta pela construção de escolas em ambos locais.

- Solicitou à governadora Fátima Bezerra, através do contato direto e de requerimentos protocolados na Assembleia Legislativa, a entrega de kits de merenda escolar às famílias de estudantes da rede pública estadual durante a pandemia do coronavírus.

Cultura

- Solicitou abertura de editais por parte da Fundação José Augusto com recursos da Nota Potiguar em março de 2020, antes da Lei Aldir Blanc;

- Solicitou a inclusão dos artistas em programas sociais, como a distribuição de cestas básicas, em abril de 2020, quando o auxílio emergencial do governo federal ainda não havia sido pago.

SEGURANÇA PÚBLICA

- Solicitou o aumento do policiamento em bairros e zonas rurais durante todo o mandato.

- Aliada à defesa dos Direitos Humanos, essas solicitações foram acompanhadas da capacitação da função policial para a diminuição da repressão contra a população negra e pobre.

- Apresentou o projeto para possibilitar o registro de ocorrências de casos de violência doméstica e familiar na Delegacia Virtual, facilitando o acesso de mulheres vítimas de violência. A delegacia foi criada e funciona através do site https://www3.defesasocial.rn.gov.br/deam/index.jsf.

- Solicitou à Polícia Civil a instalação de uma Delegacia de Polícia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente e espera que a instalação ocorra o mais rápido possível. Aguarda o pedido.