Nesta segunda-feira, 15 de março de 2021, data em que Mossoró celebrou seus 169 anos de emancipação política, a prefeitura reforçou o compromisso e trabalho na adoção de medidas de enfrentamento à pandemia.

No Palácio da Resistência, a solenidade reservada a representantes do Legislativo e Executivo municipais, contou com hasteamento de bandeiras e descerramento de placa alusiva ao aniversário de emancipação.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, falou sobre a resistência do povo mossoroense ao longo da história.

“No momento mais crítico que nossa cidade está passando, relembrar a história é sempre um momento importante para ter mais força, mais garra, mais energia e saber que vamos superar. Daqui a alguns anos, vamos lembrar desse desafio que é Mossoró vencendo a pandemia”, destacou o prefeito.

Representando a Câmara Municipal de Mossoró, o presidente da Casa, Lawrence Amorim enalteceu a importância da data e o papel do legislativo.

“Nós temos a grande responsabilidade em cuidar, zelar pela cidade e estar próximo da sociedade trabalhando e fazendo com que Mossoró continue a ser uma cidade guerreira, de povo acolhedor e amoroso, principalmente neste momento em que estamos enfrentando. Seguimos com nossa solidariedade a todas as vítimas da pandemia e com a certeza de espírito público vamos vencer a pandemia e sair mais fortes”, comentou o presidente da CMM.

O Município ainda mostrou a importância em vencer a pandemia garantindo a população dignidade por meio da prestação de serviços públicos.

“É muito orgulho em servir ao povo, em cuidar das pessoas, das famílias mossoroenses. É uma responsabilidade enorme estar a frente do maior município do interior do RN e ter a certeza que o nosso trabalho no Palácio da Resistência está beneficiando diretamente as pessoas mais simples que precisam de emprego, dos serviços públicos, levando dignidade para a população”, acrescentou Allyson Bezerra.

O ato solene foi restrito a poucas pessoas, observando regras de distanciamento social, uso de máscara e demais medidas de biossegurança.