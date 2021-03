Prefeitura de Mossoró inicia trabalho de recuperação de 30 km de estradas vicinais. O prefeito Allyson Bezerra esteve pessoalmente vistoriando o início das obras de recuperação das estradas, na zona rural de Mossoró. O trabalho foi iniciado nesta terça-feira (16) e atende a um apelo constante da população que depende dessas estradas para se locomover até as suas comunidades. As obras foram iniciadas pela comunidade Bom Destino, que faz parte do polo Alagoinha.

A prefeitura de Mossoró iniciou a recuperação das estradas vicinais que dão acesso às comunidades da zona rural do município.

Na manhã desta terça-feira (16) o prefeito Allyson Bezerra acompanhou de perto o início dos trabalhos na comunidade Bom Destino, que faz parte do polo Alagoinha. Ao todo, serão 30 km de estradas recuperadas.

O gestor lembrou que esta era uma uma solicitação constante da população que depende dessas vias para locomoção e realização de suas atividades diárias e acesso às suas comunidades.

“Nós estamos aqui hoje trazendo essa dignidade para a população que precisa trafegar de uma comunidade para outra, ir até a zona rural, tanto para o seu trabalho no dia a dia e até para uma necessidade de saúde. Se passa num local como esse aqui, com diversas crateras, com água, com lama, então você tem uma dificuldade ainda maior de realizar as suas atividades. A gente ciente disso, sensível a isso, estamos aqui fazendo, com toda força, essa recuperação de estradas”, disse Allyson.

O prefeito também afirmou que os trabalhos serão realizados todos os dias, incluindo os sábados, domingos e feriados, para que estes sejam concluídos o mais rápido possível.

Enfatiza, ainda, que a prefeitura está fiscalizando, também, o material que está sendo utilizado e como esse trabalho está sendo realizado, para que seja uma obra duradoura e que não se acabe logo nas primeira chuvas.

Informa que a prefeitura, após a conclusão das obras, não vai abandoná-la, seguirá com um trabalho constante de manutenção, para garantir que a população tenha estradas de qualidade para trafegar.

Veja a entrevista completa abaixo: