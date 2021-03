Ufersa volta a suspender atividades presenciais em seus Campi

A Reitoria da Universidade Federal Rural do Semi-Árido divulgou, nesta terça-feira (16), Nota Técnica com as diretrizes para o cumprimento da decisão do Conselho Universitário (Consuni) que suspendeu as atividades presenciais na instituição.

A decisão do Conselho, tomada nesta segunda-feira (15), após autoconvocação, suspendeu as Portarias Ufersa/Gabinete de número 22 e 100 de 15 de janeiro e 02 de março de 2021, respectivamente, que tratavam da retomada das atividades.

Diante disto, a Reitoria instituiu medidas restritivas e protetivas visando resguardar toda a comunidade acadêmica e membros da sociedade que utilizam os serviços da Universidade, contra a proliferação da Covid-19.

A decisão inclui a suspensão de todas as atividades presenciais em todos os campi da Ufersa. Ficam suspensas as práticas desportivas, o acesso a Fazenda Experimental, o atendimento no posto de serviço da Caixa Econômica, a sala do INCRA e da Fundação Guimarães Duque.

Também vão ficar paralisadas as atividades nos laboratórios, salas de professores, departamentos e centros e demais dependências. O funcionamento da biblioteca também será fechado, bem como o retorno dos estudantes às vilas acadêmicas.

Apenas vão funcionar as atividades presenciais de atendimento e manutenção da vida e saúde de pessoas e animais, realizadas pelo Ambulatório de Medicina e Hospital Veterinário. As perícias médicas realizadas pela Divisão de Atenção à Saúde do Servidor – DASS serão mantidas.

Quanto aos serviços administrativos internos, vão funcionar unicamente as atividades imprescindíveis. Cada chefia de unidade definirá a forma de trabalho dos integrantes da equipe – presencial ou híbrido, dando preferência ao trabalho remoto, em toda e qualquer unidade da instituição.

A nota também proíbe o acesso aos campi pelo público externo. O acesso será apenas para servidores, estagiários e terceirizados com atividades presenciais imprescindíveis, bem como usuários do Ambulatório de Medicina e Hospital Veterinário. A decisão tem validade até sair nova resolução do Consuni.

Confira a NOTA TÉCNICA – GABINETE DA REITORIA