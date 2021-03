Câmara autoriza Prefeitura de Mossoró comprar vacinas contra a covid-19

Os vereadores da Câmara Municipal de Mossoró aprovaram, por unanimidade dos presentes, o Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo (PLOE Nº 01/2021) que autoriza a Prefeitura de Mossoró a adquirir vacinas e insumos médicos no combate ao coronavírus. O Projeto, encaminhado pelo município, entrou na pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 16.

Com a aprovação, o prefeito Allyson Bezerra poderá firmar consórcio público para a aquisição dos imunizantes. “Há urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica, a geração de emprego e renda e o convívio social”, explicou Allyson Bezerra.

De acordo com a Prefeitura de Mossoró, a iniciativa para a compra dos imunizantes por prefeituras já conta com manifestação de interesse de 1.703 municípios. O consórcio tem como finalidade contribuir na agilidade da vacinação da população e também de atender eventuais demandas por medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessários aos serviços públicos de saúde.

O vereador Genilson Alves (Pros) agradeceu a sensibilidade dos vereadores em acelerar a aprovação do texto. “O Projeto chegou na Câmara Municipal de Mossoró semana passada. Agradeço aos colegas pela compreensão na urgência da matéria e pela união em prol do bem estar e saúde dos mossoroenses”, assegura o líder do governo no Palácio Rodolfo Fernandes.

O presidente da Câmara Lawrence Amorim, do Solidariedade, disse que o projeto foi aprovado em regime de urgência, através de um acordo de líderes, que dispensou a tramitação nas comissões. “Então, a Câmara dá um gesto de união em torno deste projeto tão importante para o momento que vivemos. Então as bancadas se uniram e o projeto foi aprovado por unanimidade no dia de hoje”, destaca o presidente da Câmara.