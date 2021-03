Pagamento de terceirizadas da PMM deve ser concluído nesta quarta-feira, 17

O pagamento dos valores devidos, referentes ao mês de fevereiro de 2021, às empresas Conceito, Athos, Estratégica, Vale Norte e Justiz começou a ser realizado na segunda-feira (15). O secretário municipal de Planejamento, Frank Felisardo, explicou que, segundo as diretrizes determinadas na lei de licitação, as empresas têm a obrigatoriedade de cumprir a integralidade dos contratos e, consequentemente, efetuar os pagamentos até o 5º dia útil do mês posterior ao serviço prestado e que a prefeitura vem mantendo diálogo com essas empresas para que os seus funcionários possam receber seus vencimentos integralmente, sem atrasos.