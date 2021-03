Eis os 4 maiores desafios que os alunos de graduação precisam da sua ajuda

Problemas e questões enfrentadas por estudantes geralmente se concentram nos alunos de graduação. Veremos aqui quatro desafios de aprendizagem e desenvolvimento que alguns alunos de graduação podem vir a enfrentar, além de várias maneiras de apoiá-los. Às vezes, as tarefas mais fáceis, como fazer um agradecimento de TCC, podem ser angustiantes. Veja por quê:





1. Síndrome do impostor

À medida que os alunos fazem a transição do nível escolar para o nível de ensino superior, é comum enfrentar a síndrome do impostor.

A síndrome do impostor afeta pessoas que lutam para aceitar seu sucesso. Em vez de abraçar seu sucesso e intelecto, eles acreditam que suas realizações foram meramente resultado de sorte. Além disso, eles podem temer ser “descobertos” ou descobertos como sendo fraudes.

A síndrome do Impostor pode afetar qualquer pessoa, mas entre os estudantes universitários, demonstrou afetar desproporcionalmente as comunidades menos representadas na academia. A síndrome do impostor pode ser exacerbada por uma variedade de fatores, incluindo pressão familiar, estigma de saúde mental, racismo, discriminação e falta de apoio social e profissional da instituição de um estudante.

Outra coisa muito comum é que a tecnologia e o mar de informação no qual vivemos hoje podem acabar mais atrapalhando que ajudando, dependendo da pessoa e de como ela lida com isso tudo. Esta é uma das formas como a tecnologia pode afetar o desenvolvimento dos alunos na sala de aula.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais profissionais podem ajudar os alunos de graduação com a síndrome do impostor:



Os alunos podem ser pressionados pela família para ter sucesso, cumprir certos papéis de gênero ou assumir responsabilidades dentro da estrutura familiar. Para combater essa pressão, mantenha uma programação que inclua família, amigos e entes queridos, como aulas simuladas ou exames simulados.

Também pode-se oferecer sessões familiares que expliquem as expectativas dos alunos na pós-graduação, incluindo pesquisa, estágios e estágios de pós-graduação. Programas como este permitem que o sistema de apoio do aluno aprenda o que os alunos vivenciam para melhor apoiá-los.





2. Sensação de pertencimento

Um sentimento de pertencimento é importante para os alunos de graduação. No entanto, como incutir neles esse sentido difere dos alunos na escola, pois estes desejam coisas diferentes de sua experiência educacional.

Algumas pesquisas mostram que o principal fator para o sentimento de pertencimento dos alunos de graduação são as relações profissionais. Outros fatores incluem microagressões (o que fere o senso de pertencimento dos alunos) e microafirmações (que o ajudam).

Em tempos de pandemia e de isolamento social, se torna ainda mais difícil e incerta a forma de lidar com esse trato social nas escolas.

Para abordar microagressões e microafirmações, você pode criar sessões de treinamento relacionadas ao reconhecimento de microagressões, dar microafirmações, escuta ativa e validação, preconceitos implícitos e resposta a microagressões.





3. Isolamento

As escolas de graduação e profissionalizantes podem isolar muito porque grande parte do trabalho está sendo feito de forma independente. Os alunos tendem a ter obrigações maiores de classe, trabalho e estudo e, como resultado, podem tornar-se menos engajados com os outros.

Os eventos sociais nos campi também tendem a ser centrados nos alunos de graduação, de modo que muitos alunos de pós-graduação e profissionais também podem não se sentir conectados às suas instituições.

Você pode ajudar a combater o isolamento criando ou trabalhando com grupos de estudantes graduados e profissionais no campus. Você pode criar redes e eventos sociais para eles. Como os alunos podem ter famílias e / ou outras pessoas significativas, muitos eventos devem ser abertos a parceiros e filhos.

As finanças costumam ser uma questão desafiadora para alunos de graduação e profissionais, portanto, você pode criar uma lista de eventos comunitários gratuitos ou de baixo custo, happy hours ou eventos no campus que seus alunos possam desfrutar. Eles podem ser publicados no site da sua instituição ou nas redes sociais, e você pode organizar eventos que combinem um estudo, redação ou pesquisa com um evento gratuito ou de baixo custo.





4. Gerenciamento do tempo

O gerenciamento do tempo, o equilíbrio entre vida profissional e familiar e o estresse que o acompanha são enormes desafios para estudantes de graduação e profissionais. Frequentemente, lutam com a necessidade percebida de estudar constantemente enquanto mantêm uma vida social. Além disso, espera-se que esses alunos equilibrem classe, estudo, ensino / pesquisa, desenvolvimento profissional e obrigações de procura de emprego / emprego.

Você deve ter a intenção de criar uma programação que trate do gerenciamento do tempo, do equilíbrio entre vida pessoal e profissional e o estresse que vem com isso.

Os programas de gerenciamento de tempo podem enfocar a importância do sono, exercícios e hábitos alimentares saudáveis, bem como desenvolver maneiras de planejar e programar tarefas. Com tantas obrigações, o tempo durante a graduação e a escola profissional é extremamente limitado.

Você também pode criar uma programação para os alunos com conselhos sobre como falar com membros do corpo docente, orientadores e supervisores de trabalho. Os alunos são frequentemente puxados em várias direções, e muito é pedido deles aparentemente o tempo todo. Portanto, é importante criar programas que os ensinem a dizer não e recusar oportunidades ou responsabilidades, bem como como priorizar o que é mais importante.

O público-alvo nessas horas precisa ser os alunos; mas professores, funcionários e administração também são públicos importantes. Devemos fornecer recursos, dados e oportunidades de treinamento sobre a saúde e o bem-estar dos alunos.

Numerosos estudos mostram que alunos de pós-graduação e profissionais têm altos índices de ansiedade e depressão. Além disso, um estudo teoriza que indivíduos com intelecto superior também podem ser mais propensos a doenças mentais.

Também é importante preencher a lacuna entre os alunos de graduação e profissionais, o corpo docente e a administração. Você pode ajudar a manter o corpo docente, a equipe e a administração responsáveis ​​por garantir que eles não sobrecarreguem os alunos de graduação e profissionais. Você pode transmitir pesquisas mostrando que o sentimento valorizado no trabalho está relacionado ao bem-estar e ao desempenho e defender o bem-estar do aluno.

Estudantes de graduação e profissionais enfrentam desafios únicos. Pode ser fácil para eles se sentirem sobrecarregados, isolados, como se não fossem bons o suficiente e como se não pertencessem dentro ou fora da instituição.

Com pesquisas que mostram o impacto que esses quatro desafios têm sobre o bem-estar dos alunos de graduação e profissionais, podemos desempenhar um papel fundamental em apoiá-los.