Lawrence quer instituir o Banco de Ideias Legislativas em Mossoró

O vereador Lawrence Amorim (SD) apresentou um Projeto de Resolução, na sessão ordinária desta quarta-feira, 17, para criar o Banco de Ideias Legislativas no Município de Mossoró. O objetivo é elaborar um espaço aberto para que a população dê sugestões para indicações e projetos de lei.

Para Lawrence, o Banco de Ideias vai aumentar a participação popular nos trabalhos do legislativo mossoroense e aproximar os parlamentares da população. “Se aprovado, vamos criar este espaço dentro do site da Câmara Municipal de Mossoró e ficará aberto para que as pessoas possam compartilhar suas ideias”, explicou.

O Projeto de Resolução seguirá para parecer das Comissões Temáticas da Câmara Municipal de Mossoró e deve ser analisado nas próximas semanas.

Atividade física

O presidente da Câmara também defendeu o incentivo à prática de exercícios físicos como forma de combater a depressão e melhorar o sistema imunológico. De acordo com Lawrence, existe comprovação científica de que a prática regular de exercícios melhora as condições físicas e mentais de saúde das pessoas.

“A pandemia aumentou os casos de depressão entre a população. Defendo que os espaços privados e públicos para a prática de atividade física continuem abertos desde que os usuários sigam as medidas de prevenção contra a Covid-19. Praticar exercício só traz benefícios e deve ser incentivado”, afirmou.

Sumaré

Ainda durante a sessão desta quarta, Tony Fernandes comemorou a chegada de mais um médico para atender os moradores do bairro Sumaré e o início das obras de infraestrutura no bairro, como pavimentação e calçamento. “Tudo isso é fruto de uma gestão que busca avanços”, garante.