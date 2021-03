Obras na Lagoa do Bispo evitam alagamentos em várias regiões de Mossoró

A Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) mantêm em ritmo acelerado os trabalhos na Lagoa do Bispo, na zona Oeste de Mossoró. O trabalho da Prefeitura tem como principal objetivo evitar alagamentos em períodos de chuvas na Avenida Diocesana e ruas adjacentes, no bairro Nova Betânia e ainda nas imediações da Cobal, Centro da cidade.

De acordo com a SEIMURB, a obra irá trazer resultados esperados com baixo investimento. “Trata-se de uma obra que nem todo mundo vê, nem todos conhecem a Lagoa do Bispo. É uma das obras mais inteligentes da engenharia da Prefeitura, beneficiando toda comunidade, o entorno da lagoa, indo até a Cobal, chegando ao Rio Mossoró”, disse Brenno Queiroga, secretário municipal de Infraestrutura.

“Antigamente a bomba secava apenas uma parte da lagoa. Agora, com um pequeno investimento estamos conseguindo tirar água de toda a lagoa, secando ela sempre que tiver uma grande chuva, criando condições de segurar a água que vem de toda essa região para que não desça para a Cobal”, detalhou Brenno Queiroga.

Desde o início do ano, a Prefeitura vem trabalhando intensamente no sistema de drenagem, contemplando galerias, córregos, canais, lagoas, bueiros. “Desde que assumimos a gestão estamos cuidando do sistema de drenagem da cidade, com foco na prevenção de alagamentos. Esse ponto aqui é muito crítico, pois quando chove as ruas no entorno ficam todas alagadas. Então, o trabalho é justamente para resolver essa situação”, explicou Rodrigo Lima, diretor de Serviços Urbanos.

Segundo Breno Queiroga, a meta é que em até 20 dias a obra possa ser concluída para aumentar a capacidade de captação da elevatória, ampliando a capacidade de pulmão da lagoa. Isso com o objetivo de segurar as águas, evitando os alagamentos.