O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (Comdica) Mossoró aprovou a utilização de recursos do Fundo para Infância e Adolescência (FIA) para a compra de 5 mil chips de telefonia móvel com pacote de internet, que serão distribuídos para pessoas com alta vulnerabilidade social, em especial crianças que são alunos do ensino básico.

O Projeto Conexão Cidadã, da Prefeitura de Mossoró, recebeu parecer favorável da maioria dos conselheiros durante votação virtual, na tarde desta quarta-feira (17).

O Comdica incluiu o projeto na pauta de votação nesta quarta-feira. Oito conselheiros votaram pela aprovação e um voto foi contrário. Houve também uma abstenção.

Antes da votação os conselheiros foram ouvidos e as secretarias municipais incluíram no projeto sugestões dadas pelo Comdica na semana passada.

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME).

Conexão Cidadã pretende fornecer SIM Card 3G (Chip 3G) de telefonia móvel com plano de dados pelo período de um ano à população, prioritariamente às crianças e adolescentes na rede de ensino básico e incluídas nos programas de assistência social.

O projeto é uma das iniciativas desenvolvidas para que os alunos tenham acesso às aulas remotas na pandemia da Covid-19, após a suspensão das atividades escolares presenciais. A expectativa é que o programa consiga beneficiar cerca de 20 mil pessoas.

“A gente trabalha assim mesmo, Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Planejamento. Todas as secretarias quando a gente ver uma necessidade se unem porque acreditamos que assim quem ganha é a população do município. A gente entende que assim é a melhor forma de trabalhar. É um dia histórico que eu considero pela grandiosidade desse projeto que tem a participação de todos”, disse a secretária do Desenvolvimento Social e Juventude, Janaína Holanda.

MOSSORÓ TEM 4200 ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE POBREZA EXTREMA

Um levantamento com base nos dados do Cadastro Único municipal identificou 4.200 crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 16 anos, que se encontram em situação de pobreza extrema e matriculadas na rede de ensino.

É justamente essa população que será mais beneficiada com o projeto, possibilitando que as famílias de baixa renda tenham acesso à internet para aulas remotas.

Porém, o projeto não soluciona todo o déficit de equipamentos tecnológicos existentes nas famílias de alunos da rede municipal de ensino, mas outras ações serão realizadas para atender os estudantes.

“Estamos partindo do princípio que se não podemos atingir o ideal, vamos trabalhar com o real. O real já é muita coisa. Essa doação de chips com base na justificativa que apresentamos, de fato, já vai ajudar demais muitas famílias, vai resolver o problema de muitas crianças, mas não resolve por completo o problema na rede. Por isso, nós estamos trabalhando com diversas vertentes. Estamos com o programa de capacitação continuada na rede, capacitando tanto o aluno quanto os professores e as famílias. Estamos com o Projeto Escola de Pais. Temos trabalhado incansavelmente em prol da educação com o entendimento que é um trabalho de parceria. Não tem como pensar educação sem desenvolvimento social e vice-versa”, explicou a secretária de Educação Hubeônia Alencar.

Depois da votação, o Comdica vai elaborar uma ata com a resolução da aprovação do projeto até a próxima sexta-feira (19). O Conexão Cidadã será inserido no Projeto de Lei que consta os demais projetos do Plano de Ação e Aplicação 2021 do FIA e seguirá para Câmara Municipal de Mossoró (CMM).

68 ESCOLAS SERÃO BENEFICIADAS COM INTERNET

Também nesta quarta-feira (17) a Secretária de Educação, Hubeônia Alencar, se reuniu, de forma remota, com o Ministério da Educação para alinhar o planejamento do projeto-piloto do Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC), da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

O objetivo do programa é promover acesso à internet de alta velocidade, por via terrestre e satélite, e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica.

Ao todo, 67 escolas da rede municipal de ensino de Mossoró e o Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTM) serão contemplados no projeto e receberão equipamentos de acesso à internet de banda larga.

O gerente do Projeto-piloto do Programa de Inovação Educação Conectada da RNP, Anderi Amaral, repassou as informações sobre o projeto em Mossoró.

A parceria do MEC junto ao Centro de Inovação para Educação Brasileira (CIEB) foi apresentada por Alice Carraturi, consultora de Tecnologia Educacional. Foram apresentados os objetivos e metas da assessoria que CIEB dará às secretarias de educação no processo de transformação das escolas em Escolas Conectadas nos próximos dois anos.

Neste ano, o CIEB e a RNP estabeleceram um acordo de cooperação para viabilizar a execução e a gestão conjunta de um projeto-piloto de implantação de soluções de conectividade de alta velocidade e de uso de tecnologias digitais em cerca de 500 escolas públicas urbanas estaduais e municipais na região Nordeste. A parceria também prevê a troca de informações e conhecimentos técnicos entre as duas organizações.

O projeto-piloto integra as ações dos Programas de Inovação Educação Conectada, do Ministério da Educação, e Nordeste Conectado, do Ministério das Comunicações.

O programa está sendo implantado em seis redes municipais, integrantes de quatro redes estaduais de ensino básico, e se estenderá pelos próximos dois anos.

No RN, apenas as cidades de Mossoró e Caicó serão contempladas com o projeto. Também participarão: Juazeiro (BA), Campina Grande (PB), Caruaru (PE), Petrolina (PE).