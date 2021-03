Obra da UBS do Costa e Silva deve ser entregue ainda neste mês de março

Até o final de março, os moradores do bairro Costa e Silva e imediações poderão contar com uma nova estrutura para atendimento de saúde. A obra da Unidade Básica de Saúde Duclécio Antônio de Medeiros segue em ritmo acelerado e logo será entregue à população.

O trabalho de retoques e acabamentos, bem como ligação da rede elétrica, está sendo feito pela Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos. A previsão é de que a estrutura esteja totalmente pronta no final de março – cabendo à Secretaria Municipal de Saúde realizar apenas a instalação dos aparelhos e equipamentos.

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra visitou a unidade na tarde desta quarta-feira (17), acompanhado do secretário de Infraestrutura, Brenno Queiroga, e da secretária de Saúde, Morgana Dantas.

“Estamos trabalhando para entregar essa importante obra até o final de março e na segunda semana de abril colocar a unidade para atender as pessoas. Hoje, a UBS funciona de forma precária em um prédio alugado. Nós traremos para cá todas as equipes de médicos, enfermeiros, técnicos para atender à população. Nessa nova unidade nós poderemos oferecer um atendimento, um serviço bem melhor do que está sendo ofertado hoje”, destacou Allyson.

O prefeito também destacou que o município tem levado médicos para todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). “Estamos fazendo visitas a todas as unidades do município e aquelas que estão sem médico estamos levando médicos para atender o povo”, completou ele.

Brenno Queiroga, titular da Secretaria de Infraestrutura, afirmou que “a ideia é resolver o problema, fazer e fazer bem feito. A UBS do Costa e Silva está com 97% da obra feita e muito em breve a população desse bairro estará sendo bem atendida em local confortável, climatizado, com equipe competente, para melhorar a qualidade de vida do cidadão de Mossoró”.

“Hoje o atendimento é feito na unidade dos Teimosos, onde há uma série de reclamações. Essa unidade é nova, vai poder abrigar de forma mais acolhedora à população dessa região do Costa e Silva, Teimosos, Urick Graff, para ofertar um melhor atendimento à população”, declarou a secretária de Saúde, Morgana Dantas.

A novidade é bastante esperada pela população. É o que relata a moradora Hallana Nayara. “Vai ser melhor porque é maior, cabe mais gente, o atendimento fica melhor. Aqui é muito pequenininho, apertadinho”, disse ela.