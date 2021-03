Isolda defende prorrogação dos contratos temporários de professores do RN

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) pediu união na aprovação do projeto de lei que prorroga contratos temporários de professores da rede estadual.

Relatora do projeto na Comissão de Cidadania e Justiça (CCJ), Isolda votou pela aprovação do projeto na CCJ nesta quinta-feira (18) para o benefício de mais de oito mil alunos.

“A prorrogação desses contratos é muito importante porque envolve mais de oito mil alunos, diversos professores e mais de 43 municípios do Rio Grande do Norte. São professores que ministram aulas remotas para os alunos, porque as aulas presenciais estão suspensas”, disse a deputada na reunião extraordinária da CCJ.

Durante a declaração do voto, Isolda Dantas ainda ressaltou a necessidade de aprovar o projeto o mais rápido possível.

“Faço o apelo pela necessidade de unir as mãos e deixar nossas diferenças políticas, que são oportunas no momento de disputa e fazem parte da democracia. Mas agora o que prevalece é unirmos as mãos para vencer a pandemia do lado da governadora e dos demais prefeitos”, afirmou.

Os demais deputados da comissão seguiram o voto de Isolda e aprovaram o projeto na comissão. Agora, ele segue para as comissões de Finanças e de Administração.

O projeto é de autoria do Governo do Estado e chegou à Assembleia Legislativa na segunda-feira, 15 de março, com o pedido de urgência. Na mensagem, a governadora Fátima Bezerra pede a prorrogação até o final do ano letivo de 2021 para não sofrer com a perda de professores na rede estadual.

A governadora ainda ressalta na mensagem que havia previsão em 2020 de realizar um novo processo seletivo para a contratação de professores, mas a seleção não foi possível devido à crise do coronavírus.