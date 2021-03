Foro de Moscow 18.03.2021 │Todos os detalhes do novo decreto de Fátima

TODOS OS DETALHES DO NOVO DECRETO DE FÁTIMA

EDIÇÃO: 301

Quer fazer parte da nossa audiência qualificada, acompanhar os vídeos e entrar na nossa comunidade? Basta se inscrever no canal https://bit.ly/2SX0dFH

Deixe o seu like. Torne-se membro e tenha benefícios exclusivos: https://bit.ly/38tiAJQ

ASSISTA AO VIVO, AO MEIO-DIA

O programa Foro de Moscow traz todos os detalhes sobre o novo decreto editado pela governadora Fátima Bezerra e que passa a valer neste sábado (20). O que pode funcionar, até quando haverá toque de recolher e as diferenças para o lockdown. O jornalista Cézar Alves também analisa.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - O jogo do centrão

2- Confira o que poderá funcionar no RN entre os dias 20 de março e 3 de abril

3- Toque de recolher no RN é prorrogado por mais dois dias

4- “Ainda não estamos no pico da pandemia no RN”, diz cientista

5- RN ultrapassa a marca de 4 mil mortes por coronavírus

6- Lote de vacinas será distribuído hoje no Rio Grande do Norte

7- Um dia após Lula fazer apelo a Biden, Bolsonaro divulga carta de presidente americano

8- Governo do RN e Prefeitura do Natal entram em acordo; confira as novas medidas para conter a pandemia

9- Para 56%, Bolsonaro é incapaz de governar

10- “A gente pode até não concordar, mas respeita”, diz prefeito Allyson Bezerra sobre decreto

Além deste programa, assista nossos mais recentes vídeos: https://www.youtube.com/agenciamoscow

Acompanhe outras notícias e análises dos jornalistas da Agência Moscow:

Blog do Barreto: http://blogdobarreto.com.br/

William Robson: http://williamrobson.com.br/

Siga no Twitter: https://twitter.com/AgenciaMoscow

------------------- REDES SOCIAIS --------------------------------

Instagram @agenciamoscow

Facebook: https://www.facebook.com/agenciamoscow-103371767906719/

Compartilhe este programa

#jornalismo #jornalismopelademocracia #democracia #jornalismoprogressista #riograndedonorte