Bombeiros controlam incêndio em sucata no Alto da Conceição, em Mossoró

Um incêndio em uma sucata de veículos provocou uma grande nuvem de fumaça preta, na manhã desta quinta-feira (18), na cidade de Mossoró. O imóvel fica localizado na rua Tiradentes, no bairro Alto da Conceição.

Segundo informações do corpo de bombeiros, o proprietário do local informou que o fogo começou de uma faísca, provocada por um curto-circuito, ocasionado durante o manuseio de uma bateria de automóvel. A partir daí, o fogo se espalhou pelas sucatas que existem no local.

A fuligem da fumaça preta invadiu as residências no entorno da sucata. Moradores chegaram a deixar suas residências, por medo que estas fossem atingidas pelas chamas.

No entanto, o corpo de bombeiros agiu rapidamente e conseguiu conter o avanço do fogo, mantendo as chamas apenas no interior da sucata.

Após o incêndio ser apagado e o ambiente resfriado, para que as chamas não voltassem a acender, os bombeiros orientaram o proprietário para prevenir futuros acidentes como o desta manhã.