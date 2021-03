Comitê discute medidas de combate à Covid-19 em Mossoró

Na noite desta quinta-feira (18), membros do comitê municipal de enfrentamento à pandemia se reuniram de forma remota para discutir alternativas que possam intensificar o combate à pandemia em Mossoró.

Na reunião foi discutido o decreto nº 30.419/2021 do Governo do RN, que prevê medidas mais rígidas como o fechamento de alguns setores por 15 dias.

Diferente do decreto anterior (nº30.388/21), que sugeria aos municípios a adesão ao toque de recolher, para frear a pandemia, o atual decreto do estado é impositivo, ou seja, obriga o município a aderir às medidas. O decreto prevê ações mais restritivas para conter a disseminação e avanço do vírus.

Sempre ouvindo a comunidade científica e segmentos da sociedade, o chefe do poder executivo, Allyson Bezerra, destacou que as medidas estão sendo tomadas ouvindo cientistas, empresários, repartições públicas e a comunidade em geral.

“Estamos ouvindo vários segmentos da sociedade. O momento é difícil, estamos trabalhando muito com um só único objetivo: Salvar vidas”, disse.

RESPONSABILIDADE

“Nesse momento é importante a colaboração de todos. Temos que continuar com os cuidados básicos, mantendo o distanciamento, utilizando álcool em gel e evitando aglomerações. É um momento crítico, mas com a ajuda de todos vamos vencer essa batalha”, relatou a Secretária de Saúde, Morgana Dantas.

A professora e pesquisadora da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, Andréia Taborda, elogiou o trabalho da Prefeitura de Mossoró no tocante à imunização, que segue acontecendo de forma eficiente.

“À prefeitura está de parabéns, segue fazendo um trabalho de referência, imunizando a população sem aglomeração e com responsabilidade”, enfatizou.

FISCALIZAÇÃO

A Guarda Civil Municipal, Vigilância Sanitária e Gerência de Trânsito vão reforçar as fiscalizações para que sejam cumpridas as medidas de biossegurança para conter a disseminação da COVID-19.

“Nosso principal objetivo é orientar e educar a população de que é preciso redobrar os cuidados. Manter o distanciamento, usar a máscara e álcool em gel, tudo isso é fundamental para conter a propagação do vírus. Vamos fiscalizar os estabelecimentos, para observarmos se estão cumprindo os protocolos de biossegurança”, explicou Ivaneuma Fernandes, diretora da Vigilância Sanitária.

“A Guarda Civil Municipal e a Gerência de Trânsito farão um trabalho em conjunto, estaremos nas ruas, fazendo rondas e informando a necessidade de aderir às medidas do decreto. Estamos para servir a população, o nosso principal objetivo é resguardar a vida do nosso povo”, disse Cledinilson de Oliveira, secretário de segurança pública.

PANORAMA ASSISTENCIAL

A secretária de saúde ainda lembrou que o número de pacientes internados residentes em Mossoró, subiu significativamente nas últimas semanas e que o quadro é preocupante.

“Mais de cinquenta por cento dos internados na rede pública de saúde, são pacientes de Mossoró. A taxa de ocupação em leitos de Unidades de Terapia Intensiva é de 100%. Temos que continuar redobrando os cuidados para frear o contágio”, relatou.

Participaram da reunião remota secretários das repartições do município, Morgana Dantas, Secretaria de Saúde; Raul Santos, Procurador-Geral do Município; Humberto Fernandes, Consultor-Geral do Município; Kadson Eduardo, Gabinete do Prefeito; Cledinilson Oliveira, Secretário de Segurança Pública; Hubeônia Alencar, Secretaria de Educação.

A reunião também contou com representantes da Guarda Civil Municipal, Thiago Fernandes; Ivaneuma Fernandes, diretora da Vigilância Sanitária; Stênio Max, diretor da CDL; Representante do poder legislativo, vereador Paulo Igor; comércio, Michelson Frota; Além dos professores Andrea Taborda e Jennifer do Vale, representando as universidades.