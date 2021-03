Prefeito anuncia MCJ 2021 virtual, com estrutura e músicos da terra. O prefeito Allyson Bezerra recebeu os músicos na porta da Prefeitura e convidou três representantes para conversar dentro do Salão de Grandes Atos do Palácio da Resistência.

O prefeito Allyson Bezerra recebeu no final da manhã desta sexta-feira, 19, os músicos de Mossoró, no Palácio da Resistência, ocasião que anunciou que o Mossoró Cidade Junina de 2021, devido a Pandemia, será virtual, exclusivamente com estrutura e artistas locais.

Os artistas, liderados por Diassis Alegria, se dirigiram ao Palácio da Residência segurando bandeiras e faixas, pedindo condições para sobreviver. Eles foram os primeiros a pararem suas atividades no início da pandemia e serão os últimos a voltarem as duas funções laborais.

O cantor Diassis Alegria narrou o ato do gestor.

Em seguida, o próprio prefeito retornou à porta da prefeitura para anunciar aos presentes o que havia ficado decidido: o Mossoró Cidade Junina 2021, em função das restrições impostas pela Pandemia do novo coronavirus, será virtual, com estrutura e artistas locais.

O projeto será preparado pela Secretaria Municipal de Cultura.

Como consequência da reunião, foi formada uma comissão composta pelos músicos, Secretaria de Tributação e de Cultura, para discutir as reinvindicações. Entre as pautas propostas, os músicos buscam auxílios para os profissionais deste setor.



Semana passada, o prefeito Allyson Bezerra já havia recebido os representantes do Comércio, bares, restaurantes e casas de eventos. Recebeu dos setores uma série de reinvindicações, que levou ao Governo do Estado. A ideia era dá oportunidade ao governo de atender aos anseios dos setores afetados pelas ações necessárias para conter o avanço do coronavírus.

O decreto do Governo do Estado passa a vigorar a partir deste sábado, 20, e vai até o dia 3 de abril. Confira o decreto na ÍNTEGRA.

O decreto foi elaborado com base nas orientações do Comitê Científico que auxilia o Governo do Estado, opiniões do Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal. É um trabalho conjunto buscam um bem comum: salvar vidas.