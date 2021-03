Mossoró: abastecimento de 9 bairros será normalizado no final de semana

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que está trabalhando no conserto do poço 26, em Mossoró. A conclusão do serviço deve acontecer durante a noite desta sexta-feira (19).

Devido ao problema no poço, estão com abastecimento reduzido os bairros Costa e Silva, Parque Universitário, Ilha de Santa Luzia, Rincão, Parque das Brisas e Pintos.

A Caern informou que, após a conclusão do trabalho, são necessárias 48 horas para normalização do fornecimento de água das áreas afetadas, o que deve acontecer apenas no domingo (21).

A Companhia também informou que a adutora Jerônimo Rosado, responsável por parte do abastecimento da cidade, está operando dentro da normalidade, após parada no sistema, ocorrida nesta semana.

Em função da parada da adutora, áreas mais altas de bairros como Nova Vida, Liberdade e Sumaré ainda estão com a distribuição de água em fase de normalização. No final da tarde do sábado (20), essas áreas estarão abastecidas.