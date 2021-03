Sesap solicita apoio ao MS para abastecer 46 municípios com oxigênio

Rede estadual de hospitais, com 16 unidades incluindo as de Mossoró, tem suprimento garantido, mas as unidades municipais enfrentam dificuldades, informa a SESAP em Nota ao Governo Federal

O Conselho Estadual de Secretarias Municipais de saúde do RN (COSEMS-RN) informa que 46 municípios do Rio Grande do Norte enfrentam sérias dificuldades para garantir o abastecimento de oxigênio em suas unidades de saúde.



Contatada, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou que os 16 hospitais sob gerência do Estado que recebem pacientes Covid seguem com abastecimento garantido regularmente pela empresa White Martins, seguindo o planejamento montado desde o início da pandemia em 2020 com investimento na melhoria na rede de gases.

Já com relação aos 46 municípios que enfrentam problemas, a entrou em contato com a sua fornecedora, a White Martins, para auxiliar os municípios, porém a empresa informou que não conseguiria abastecer os serviços de saúde municipais.

Assim, a gestão estadual resolveu acionar o Ministério da Saúde, em busca de evitar eventuais crises. Paralelamente, a Sesap segue trabalhando em conjunto com as prefeituras para traçar estratégias de resolução do problema e garantir a regularidade do abastecimento às unidades.

A rede estadual e hospitais com atendimento covic19 soma 16 unidades. Em Mossoró, os leitos estão divididos no Hospital Regional Tarcísio Maia (9) e no Hospital Regional Rafael Fernandes (10). O maior número de leitos instalados está no Hospital São Luiz, que atualmente funciona com 50 leitos de UTI e 20 de enfermaria. Nestas unidades, existe usinas produzindo oxigênio e existe também rede de oxigênio instalada na maioria dos leitos.



