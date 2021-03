O prefeito Allyson Bezerra disse estranhar que seus opositores, em especial vereadores e até a ex-prefeita, estejam cobrando que a população de Mossoró seja vacinada durante os finais de semana. É provável que estas declarações irresponsáveis sejam apenas para tumultuar.

As doses de vacina contra o novo coronavirus estão chegando de pouco em pouco e rapidamente são aplicadas na população, seguindo precisamente o que prevê o plano de imunização, ou seja, o cidadão recebe a primeira dose e fica com a segunda garantida.

O trabalho é realizado em várias UBS de Mossoró. Todas as doses que chegaram nesta sexta-feira, dia 19, a Mossoró, foram destinadas para vacinar os idosos com mais de 75 anos. Esta fase foi iniciada segunda-feira, 15, desta semana. Ao todo, já foram aplicadas 20 mil doses.

Ainda conforme o prefeito Allyson Bezerra e a secretária de Saúde Morgana Dantas, neste final de semana vão chegar em Natal mais dois lotes de vacina, que o Governo do Estado deve mandar o Corpo de Bombeiros entregar na II Regional de Saúde até segunda-feira, 22.

Na medida que estas doses forem chegando ao município serão distribuídas, com apoio da Guarda Municipal, nas UBS, onde serão aplicadas nos idosos. Ainda conforme o prefeito e a secretária de saúde, se existir doses disponíveis nos finais semana, estas serão aplicadas.

Sobre as críticas que estão partindo dos vereadores de oposição, o prefeito Allyson Bezerra disse que é somente por falta de informação correta. Na medida que os dias forem se passando, eles vão compreendendo a seriedade do trabalho que está sendo realizado.

O gestor assegura que vai continuar trabalhando dia e noite para conseguir melhorar os serviços de saúde Mossoró, oferecendo um atendimento digno a população. Lembra que está colocando médico em todas as unidades de saúde do município.

Visita a UPA do BH

Neste sábado, 20, o prefeito Allyson Bezerra visitou a Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Belo Horizonte, que foi reservada para ser porta de entrada do paciente covid19 no Sistema Único de Saúde para receber os devidos cuidados médicos. Na ocasião, disse que encontrou a unidade lotada de gente procurando atendimento, não só de Mossoró, mas também de cidades vizinhas. Após conversar com os diretores das unidades de saúde de Mossoró e receber a notícia da superlotação e também conversar com a governadora Fátima Bezerra, o prefeito Allyson Bezerra fez um pronunciamento, através de suas redes sociais, que nós retransmitimos, pedindo que a população obedeça as orientações científicas para não aglomerar, usar máscaras e higienizar as mãos sempre que tocar numa superfície de uso comum. Lembra que o quadro é extremamente grave, especial pela quantidade de pacientes chegaram das cidades vizinhas.

Segue