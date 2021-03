RN recebe mais um lote de vacinas AstraZeneca e CoronaVac do MS

Mais 81,7 mil doses reforçam plano de imunização potiguar contra a Covid-19 para vacinar 100% dos trabalhadores da saúde, quilombolas, indígenas, além de ampliar a faixa de idade para 74 e 73 anos. Neste domingo, 21, as vacinas serão conduzidas pelo Corpo de Bombeiros e a PRF para as regionais de saúde, de onde são distribuídas para os municípios, que por sua vez ficam na responsabilidade de aplicar as vacinas.

O Rio Grande do Norte recebeu na tarde deste sábado (20) um novo carregamento de vacinas contra a Covid-19. O plano de imunização coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) é reforçado com 81,7 mil doses de imunizante, sendo 16,5 mil da Oxford/AstraZeneca e 65,2 mil vacinas da CoronaVac.



Neste domingo, 21, as vacinas serão conduzidas pelo Corpo de Bombeiros e a PRF para as regionais de saúde, de onde são distribuídas para os municípios, que por sua vez ficam na responsabilidade de aplicar as vacinas.

As vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde deverão ter como foco a ampliação da imunização de todos os trabalhadores da saúde, quilombolas, indígenas e previsão de iniciar a vacinação da população de rua. Além da continuidade da vacinação de idosos no RN, ampliando a faixa de idade para 74 e 73 anos de acordo com o plano de operação organizado em cada município.



Com essa nova leva de imunizantes, a Sesap ultrapassa as 150 mil doses recebidas em uma semana. A remessa será organizada na Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat) e entregue aos municípios seguindo o mesmo esquema montado para as operações anteriores, com apoio das forças de segurança do Estado.



Esta semana o RN chegou a 165.375 potiguares que receberam ao menos uma dose de imunizante contra a Covid-19, segundo os dados da plataforma RN+ Vacina. O número representa 62% do público prioritário estimado para a fase 1 do plano de imunização. A Sesap busca atingir ao menos 90% deste público com vacinas. Até o fim desta sexta-feira (19), 55.304 tinham recebido a segunda dose, ultrapassando assim as 220 mil vacinas aplicadas no estado.



Os dados da RN+ Vacina são operados pela Sesap, em cooperação com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do RN (LAIS/UFRN) e abastecido pelos municípios.



Para acessar a plataforma de vacinação em tempo real acesse: https://rnmaisvacina.lais.ufrn.br/transparencia/vacinacao/